Manisalı çocuklar sevdiklerine mektup attı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çarşı Çocuk Kültür Sanat Merkezi’nde eğitim gören minikler, 9 Ekim Dünya Posta Günü dolayısıyla postaneye giderek, sevdiklerine mektup attı.MANİSA (İGFA) - 9 Ekim Dünya Posta Günü olması dolayısıyla, Manisa Büyükşehir Belediyesi Çarşı Çocuk Kültür Sanat Merkezi minikleri eğitici bir gün yaşadı.

Haberleşmenin önemli unsurlarından biri olan mektuplaşmayı öğrenen minikler Dünya Posta Günü dolayısıyla postaneye giderek sevdiklerine mektup gönderdi.

Kimi çocuklar şehir dışındaki tanıdıklarına kimi çocuklar ise yurt dışında bulunan tanıdıklarına mektup attı. Minik öğrenciler mektupların üzerlerine adresleri yazmalarının ardından pulları yapıştırarak hazır hale getirdi. Minikler hazırladıkları mektupları postane yetkilisine teslim ederken, mektuplarının karşılığında hediye çikolatalarını da aldı.

Postanede düzenlenen etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Sibel Alkın Kedersiz, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve merkez postane yetkilileri ile eğitim alan miniklerin anneleri katıldı.