Manisa’da 'Yerli Malı' bilinci

Yerli Malı haftası kapsamında, Sebze ve Meyve Halinde düzenlenen programda yerli malının önemine değinilirken, öğrencilere meyve paketi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi kırtasiye seti armağan edildi.MANİSA (İGFA) - Yerli tüketimin bilinçli olarak artmasını amaçlayan Yerli Malı Haftası kapsamında Manisa Sebze ve Meyve Halinde program düzenlendi.

Programa, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, Kırsal Hizmetleri Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay ve Manisa Sebze Meyve Komisyoncular ve Tüccarlar Derneği Başkanı Ömer Akagündüz ve öğrenciler katıldı.

Program, Manisa Sebze Meyve Komisyoncular ve Tüccarlar Derneği Başkanı Ömer Akagündüz ardından, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü konuşma yaptı.

Yerli üretimin önemine değinen Güzgülü, “Yerli Malı Haftası bizim çocukluğumuzdan beri olan bir hafta. İyi bir hafta. Önem sırası bazen geride kaldı. COVİD hastalığı bize tarımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. COVİD ile beraber herkes kendi üretimin önemini anlamaya başladı. Yerli malı tabiiki, yalnız tarımla elde ettiğimiz ürünler değil. Allah’a şükür, bugün ülkemizde hemen hemen üretilmeyen sanayi malı kalmadı” ifadelerinde bulundu.

Programın kapanış konuşmasını Manisa Valisi Yaşar Karadeniz yaptı. Karadeniz, haftanın hayırlı olmasını dileyerek, yerli üretimin yanı sıra yerli tüketimin önemine değindi.