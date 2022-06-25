Manisa’da sezona veda ettiler

Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi gitar ve halk oyunları öğrencileri, Atatürk Kent Parkı’nda sergiledikleri dönem sonu gösterisiyle sezonu kapattı. Öğrencilerin gösterisi, büyük beğeni topladı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi’nde gitar ve halk oyunları gösterisi kursu alan kursiyerler dönem sonu gösterisiyle sezonu kapattı. Atatürk Kent Parkı’nda gerçekleştirilen gösteride, kurs boyunca öğrendiklerini başarılı bir şekilde icra eden gitar öğrencileri, birbirinden güzel parçaları seyircilerle birlikte seslendirdiler. Daha sonra halk oyunları öğrencileri Ege Bölgesi halk danslarını başarılı bir şekilde sergilediler. Öğrencilerin gösterisi, büyük beğeni topladı. Gösteriyi takip eden Atatürk Gençlik Merkezi Sorumlusu Ahmet Kaplan, öğrencileri performanslarından dolayı kutlayarak, yaşamlarında başarılar diledi.