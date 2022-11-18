Manisa’da Dünya Prematüre Günü'ne pastalı kutlama

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Özel Sekiz Eylül Hastanesi işbirliği ile 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla MASKİ Konferans Salonu’nda prematüre çocuk sahibi ailelerin katılımıyla bir etkinlik düzenlendi.MANİSA (İGFA) - 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla prematüre bebeklerin yaşadıklarına dikkat çekmek ve prematüreliğe farkındalığı arttırmak amacıyla program düzenlendi.

MASKİ Konferans Salonu’ndaki programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, İdari İşler Şube Müdürü Ahmet Müştak Aydın ve prematüre doğan çocuklar ve aileleri katıldı. Dünya Prematüre Gününe özel olarak düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce yaptı.

Prematüre bebeklerin özel çocuklar olduğunu belirten İnce, bu konudaki farkındalığı arttırmak için düzenlenen organizasyonlara her zaman destek olacaklarını belirtti.

Etkinliğin devamında Özel Sekiz Eylül Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gökmen Bilgili, ‘Prematüre Bakımı konusunda ebeveynlerin bilmesi gerekenler hakkında bilgilendirmede bulundu. Bilgili’nin ardından Özel Sekiz Eylül Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Uzmanı Dr. Vildan Ürk, doğum sonrası bebeklerin bakımı ve gelişimi hakkında konuştu. Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi heyeti, Özel Sekiz Eylül Hastanesi doktorlarına hediye takdiminde bulundu.

Program sonunda 17 Kasım Dünya Prematüre Gününe özel olarak hazırlanan mor renkli pasta, çocuklar tarafından kesildi. Aileler, prematüre doğuma dikkat çekmek için hazırlanan program için Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Özel Sekiz Eylül Hastanesi’ne teşekkür etti.