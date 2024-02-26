Manisa’da Ardahanlılar kaz gecesi düzenledi

Manisa Ardahanlılar Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneği Ardahan’ın kurtuluşunun 103. Yılı nedeniyle kutlama programı gerçekleştirdi. Programda kaz eti ve yöresel yemekler ikram edildi. Ayrıca yöresel sanatçılar ile geceye ayrı bir renk kattı.MANİSA (İGFA) - Manisa Ardahanlılar Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneğinin 103. Ardahan’ın kurtuluş gecesi davetliler yoğun ilgi gösterdi. Programa siyasi parti temsilcileri, siyasi partilerin belediye başkan adayları, kurum müdürleri, dernek başkanları, Manisa ve İzmir'de yaşayan Ardahanlılar ve çok sayıda davetli katıldı. Davetlilere kaz eti ikramı yapıldı.

Yöresel sanatçıların sahne aldığı gecede davetliler unutulmaz bir gece yaşadı. Manisa Ardahanlılar Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Orhan Dalbudak yaptığı konuşmada " Biz Manisa'da Manisa Ardahanlılar Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneği olarak Ardahan kültürünü burada yaşatıyoruz. Ardahan’ın kurtuluşunun 103. Yılını kutlarken davetlilere kaz eti ikramı yaptık. Yöresel sanatçılarımız yöresel şarkı, türkülerimiz ve halaylarımız ile unutulmaz bir program yaşattılar. Katılım yoğun oldu. Biz Ardahanlılar olarak büyük bir aileyiz" şeklinde konuştu.