Manisa Zabıtası'ndan vatandaşlara Türk bayrağı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla esnafa ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtarak, bayram sevincine ve coşkusuna ortak oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu katlamak amacıyla esnafa ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Bayram dolayısıyla ev ve işyerlerinin bayraklarla süslenmesine destek olmak istediklerini ve bu amaçla bayrak dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, “Milli ve manevi değerlerimize verdiğimiz önem doğrultusunda büyük zaferlerimizden bir tanesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramımız vesilesiyle esnafımıza ve vatandaşlarımıza Türk Bayrağı hediye ederek bayram coşkusunu katlamak istedik” dedi. Esnaf ve vatandaşlar, Türk Bayrağı hediyesi karşısında memnuniyetlerini dile getirerek, Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.