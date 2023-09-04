Manisa Yunusemre'de taşkınlara karşı ızgara temizliği

MASKİ Genel Müdürlüğü ani yağışlarda yaşanabilecek muhtemel su taşkınlarına karşı önlem almak amacıyla Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi İstasyon Caddesi’nde başlattığı yağmursuyu ızgara temizlik çalışmalarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde ani ve yoğun yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek su taşkınlarına karşı yağmursuyu ızgara temizliklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi İstasyon Caddesi’nde temizlik çalışması başlatıldı.

Ekipler yağmursuyu ızgaralarının iç kısımlarındaki katı atıklar ve çöpleri temizleyerek taşkınlara karşı önlem alıyor. Mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.