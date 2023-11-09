Manisa Yunusemre'de sanayinin biriktirme havuzuna temizlik

Daha sağlıklı çevre için il genelinde çalışmalarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi Kenan Evren Sanayi Sitesi’nde yer alan biriktirme havuzunda temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ‘Daha Temiz Bir Manisa’ ve daha sağlıklı bir çevre inşa etmek amacıyla il genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Yunusemre ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi Kenan Evren Sanayi Sitesi’nde yer alan biriktirme havuzunda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında havuzun tabanı ve kenarları temizlenerek etrafındaki zararlı maddeler toplandı. Çevre esnafı çalışmalardan dolayı MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.