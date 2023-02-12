Manisa Yunusemre'de okullar deprem bölgeleri için seferber oldu

Manisa'nın Yunusemre ilçesi de meydana gelen büyük deprem sonrasında ülke genelinde başlatılan kampanyalar için seferberlik başlattı.MANİSA (İGFA)- Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm okullar deprem bölgeleri için adeta seferber oldu.

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, meslek liselerin, Yunusemre Halk Eğitim Merkezinin ve tüm okulların deprem bölgesine yardım için öğrenci , öğretmen , veliler ile birlikte ilk günden beri çalıştıklarını söyledi.

"Biz büyük bir aileyiz" diyen Demirtaş, "Yunusemre İlçe Milli Eğitim camiası olarak tek yürek olduk. Ülkemizin yaşadığı deprem felaketinin ilk gününden itibaren öğrencilerimiz , öğretmenlerimiz , okul idaremiz, okul aile birliklerimiz gönüllü olarak deprem bölgesine yardım göndermek için seferber oldular. Tüm okullarımızda yardım toplamaya başladık. Yapılan yardımların toplama merkezlerinde teslim alınması ve paketlenmesi için ekiplerimiz 7/24 dönüşümlü görev yapıyor. Kaymakamlığımız ve İl Müdürlüğümüz koordinesinde deprem bölgesinde mutfak hizmeti verecek 40 kişilik 2 seyyar ekip görevlendirildi. Bu ekip için 1 günde 1 tır dolusu yardım malzemesi gönüllüler tarafından temin edilerek deprem bölgesine gönderildi. Yunusemre Halk Eğitim Merkezimiz usta öğretici ve kursiyerleri tarafından atkı, bere, kazak gibi kışlık kıyafetler hızla örülerek paketlendi. Ayrıca yine dikiş öğretmenlerimize polar , eşofman takımları dikilerek deprem bölgesine gönderilmek üzere hazır edildi. Uyku tulumu üretimi için hazırlıklarımız devam ediyor. Kaymakamlığımız ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde soba ve seyyar banyo/ tuvalet üretimi için hazırlıklarımız devam ediyor. Bütün öğretmen , öğrenci ve velilerimiz valilik yardım toplama merkezlerine çalıştı. Dağcılık ve AFAD eğitimi almış gönüllü 21 personelimiz İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından arama kurtarma ekibi olarak bölgeye gönderildi. Toplama merkezi olan okullarımız Çağatay Uluçay ilkokulu ve Ortaokulu, Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesini bugün sayın valimiz Yaşar Karadeniz ve Yunusemre Kaymakamımız Atilla Kantay ziyaret etti" diye konuştu.