Manisa yollarına 'çizgili' güvenlik

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde yol çizgi, boyama ve bordür boyama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, tamamlanan çalışmalarla ilgili yaptığı bilgilendirmede, “Daire Başkanlığımızca yürütülen yol çizgi boyama çalışmalarında bir güzergahta daha çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Trafikte yol görünürlüğünü sağlamak ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini arttırmaya yönelik çalışmalarımız kapsamında; alkid esaslı soğuk yol çizgi boyası ve cam küreciği kullanılarak yol çizgi boyama çalışmalarımız gerçekleştirilmiştir. Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğümüzün iş planlamaları çerçevesinde; TCK-İzmir-İstanbul yol ayrımı, Üçpınar-Tilkisüleymaniye-Kalemli ile Selimşahlar-Paşaköy Mahalleleri güzergahlarında toplamda 48 kilometrelik yolda soğuk çizgi boyama aracımız ile yol çizgi çalışması gerçekleştirildi” dedi.