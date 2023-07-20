Manisa Yenipazar'da ilave kanalizasyon hattı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Yenipazar Mahallesi’nde 1200 metrelik ilave kanalizasyon hattı çalışmalarına başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahalledeki kanalizasyon sorunu çözüme kavuşacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla yatırımlarına devam ediyor.

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında Salihli ilçesine bağlı Yenipazar Mahallesi’nde 1200 metrelik ilave kanalizasyon hattı çalışması başladı. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Şahika Orhan, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı personeller ve mahalle muhtarı Züleyha Buğurcu da çalışmaların yapıldığı bölgede incelemelerde bulundu.

Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde mahallelerimizin altyapılarını güçlendirecek çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Yenipazar mahallemizin de altyapı ihtiyacına kısa sürede cevap vererek 1200 metrelik ilave kanalizasyon hattı çalışmamızı başlattık. Mahallede yaşayan vatandaşlarımızın altyapı ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılamak için ekiplerimiz yoğun bir tempo ile çalışıyor. Çalışmalarla birlikte bölgede daha sağlıklı bir altyapı sağlamış olacağız” dedi.