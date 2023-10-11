Manisa yeni altyapı projelerine hazırlanıyor
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Saruhanlı merkeze daha kesintisiz ve sağlıklı su vermek 23 Ekim’de 5,5 kilometrelik terfili içme suyu isale hattı için ihaleye çıkılacağını, Akhisar Zeytinliova mahallesindeki altyapı çalışmaları için de 27 Eylül tarihinde ihaleyi tamamladıklarını anlattı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısında yeni altyapı çalışmaları için yeni müjdeler verdi.
Başkan Ergün, “Akhisar ilçemiz Zeytinliova mahallesinde hayata geçireceğimiz 32 kilometrelik içme suyu terfi, isale ve şebeke hattı projemizin ihalesini 27 Eylül tarihinde yaptık ve sözleşme aşamasına geçtik. Bu mahallemizdeki altyapı işimize de kısa zaman içerisinde başlayacağız. Saruhanlı merkez terfili içme suyu isale hattı için 23 Ekim’de ihaleye çıkacağımızın müjdesini de buradan vermek istiyorum. 5,5 kilometre hat imalatı yapacağımız bu çalışma tamamlandığında ilçemize kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyu temin edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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