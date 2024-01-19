Manisa'ya 'Su Kardeşi'nden ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen “Su Verimli Kentler ve Belediye Su Kardeşliği Etkinliği”nde yapılan protokol sonrasında ‘Su Kardeşi’ olunan Amasya Belediyesinin Başkan Yardımcısı Ali Özel’i konuk etti.MANİSA (İGFA) - Amasya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü’yü ziyaret etti.

Ziyarette, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, MASKİ Bilgi İşlem Daire Başkanı Fehmi Özcan, Amasya Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Faruk Mutlu ve İnşaat Mühendisi Abdul Muttalip Avcı da yer aldı. Amasya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Özel, şehirlerine özgü hediyeleri Başkan Vekili Güzgülü’ye takdim etti. Başkan Vekili Güzgülü de Ali Özel ve konuklarına Manisa’ya özgü ürünlerden hediye etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özel, kendilerini ağırlayan Başkan Vekili Mehmet Güzgülü’ye teşekkür etti. Özel, kendileriyle gün boyu tecrübelerini paylaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü yetkililerine de teşekkür ederek, kurumları adına çok faydalı programlar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü de konuklarına nazik ziyaretleri vesilesiyle teşekkür ederek, “Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde kısa sürede yapılanmamızı tamamlayarak bu günlere geldik. Bugün ülkemizin öncü kurumları arasında yer alan bir Büyükşehir Belediyesiyiz. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın da katıldığı ve geçtiğimiz ay düzenlenen Su Verimli Kentler ve Belediye Su Kardeşliği Etkinliği”nde MASKİ Genel Müdürlüğümüz ‘Su Kardeşi’ olmuşlardı. Bu noktadan hareketle şehrimizi ziyarete geldiler. Deneyimlerimizi ziyaretler boyunca paylaşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.