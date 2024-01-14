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Manisa'ya çevreci 3 yeni tesis daha geliyor

YAŞAM 14.01.2024, 14:44
Manisa'ya çevreci 3 yeni tesis daha geliyor

MASKİ Genel Müdürlüğü İl genelindeki 20 adet atıksu arıtma tesisini başarıyla işletiyor. MASKİ kurulmadan önce nüfusun yüzde 34’üne verilen evsel ve kentsel nitelikli atık suların arıtılması hizmeti bugün nüfusun yüzde 85’ine veriliyor. Çevreci yatırımlarına devam eden MASKİ, Demirci, Selendi ve Kırkağaç İlyaslar’da 3 yeni tesis daha inşa ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 2014 yılında kurulmasının ardından İlçe belediyelerinden devrolunan çoğu atıl durumda olan 13 tesisin bakım-onarım ve revizyon çalışmalarını gerçekleştirdi, tesisleri yeniden çalışır duruma getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün çevreye verdiği önem doğrultusunda çalışan MASKİ, 7 adet (Manisa Merkez, Turgutlu, Soma, Alaşehir, Sarıgöl, Gördes ve Alaşehir Kavaklıdere) yeni tesis inşa etti. MASKİ kurulmadan önce nüfusun yüzde 34’üne verilen evsel ve kentsel nitelikli atık suların arıtılması hizmeti bugün nüfusun yüzde 85’ine veriliyor.

Gediz ve Bakırçay havzaları başta olmak üzere doğanın korunması için çalışmalarına devam eden MASKİ, Selendi ve Demirci ilçe merkezleri ile Kırkağaç İlyaslar mahallesine kazandırılacak tesislerde artık son aşamaya geldi. Köprübaşı ilçesine de atıksu arıtma tesisi inşa edecek olan MASKİ’nin bu yatırımıyla Manisa'nın tesisi olmayan ilçe merkezi kalmayacak.  Ayrıca Dünya bankasından alınan kredi ile Muradiye'de yapılacak atıksu arıtma tesisinin müşavirlik ihale çalışmaları da devam ediyor.

MASKİ’DEN ATIKSU ARITMA TESİSLERİNE 811 MİLYON TL YATIRIM

2014 yılında kurulan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nün yetki ve sorumluluk alanları “Çevre Kanunu”, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ve “Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği” hükümlerine göre belirlendi. Bu hükümlere göre MASKİ, evsel ve kentsel nitelikli atık suların arıtılmasından sorumlu tutuldu. MASKİ, kurulduğu günden bugüne kadar atıksu arıtma tesislerine 811 Milyon TL yatırım yaptı. Çalıştırdığı tesislerde bugüne kadar 413 milyon metreküp evsel ve kentsel nitelikli atıksuların arıtımını yaptı. MASKİ Genel Müdürlüğü, atıksu arıtma tesislerini başarıyla işlettiği için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan toplamda 32 milyon 500 bin TL’lik enerji teşviki aldı.

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