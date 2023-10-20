Manisa üreticilere zeytin toplama örtülerini dağıtıyor

Üreticiye yönelik proje ve hizmetleriyle üretime her alanda destek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde 500 üreticiye 2 bin adet zeytin toplama örtüsü desteği sağladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen zeytin üreticilerine örtü desteği, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde gerçekleştirilen desteklemeyle 2023 yılı için sona erdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırtık Şantiyesi’nde düzenlenen törene Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Onur Pabuççuoğlu, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları ve üreticiler katıldı.

Törende konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını üreticilere iletti. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Kurulduğumuz günden bugüne kırsal kalkınmaya verdiğimiz desteklerle hep 30 büyükşehir içerisinde başta yer aldık. Kırsala ve tarıma en fazla bütçe ayıran belediyelerden bir tanesi olduk. Yaptığımız projelerle diğer belediyelere örnek olduk. Bu da bizim için her zaman gurur kaynağı olduk. Tarımın, ziraatın ne kadar önemli olduğunu geçtiğimiz yıllarda yaşanan gelişmeler gösterdi. Biz de bunun farkında olarak bugüne kadar birçok proje yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. 2023 yılında 122 milyonluk rekor bir bütçeyi Başkanımız kırsal kalkınmaya ayırdı. Ama yıl bitmeden ilave projelerle bu rakam 150 milyona ulaştı. Bu da kırsala verdiğimiz desteğin somut göstergesidir. 38 farklı kalemde proje üretiyoruz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından 500 üreticiye 2000 adet zeytin toplama örtüsü teslim edildi.