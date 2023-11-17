Son Dakika
Manisa UMKE'den 'sağlıklı' yangın eğitimi
YAŞAM 17.11.2023, 09:47
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Manisa UMKE’de görevli sağlık personellerine 2 ayrı grup halinde temel yangın eğitimi verdi. Eğitimin ardından uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Yangın eğitimleriyle kamu kurum ve kuruluşlarına katkı sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, eğitimlerine aralıksız devam ediyor.
Eğitimler kapsamında Manisa UMKE’de görevli sağlık personellerine 2 ayrı grup halinde temel yangın eğitimi verildi. 1 günlük eğitimin ardından uygulamalı yangın söndürme tatbikatı yapıldı.
Eğitim alan Manisa UMKE sağlık personelleri, yangına karşı ilk müdahaleyi ve yangını söndürmeyi uygulamalı olarak öğrendi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|12
|31
|2. Galatasaray
|12
|31
|3. A.Demirspor
|12
|22
|4. Trabzonspor
|12
|22
|5. Beşiktaş
|12
|22
|6. Kayserispor
|12
|22
|7. Antalyaspor
|12
|18
|8. Kasımpasa
|12
|18
|9. Hatayspor
|12
|17
|10. Rizespor
|12
|17
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Karagümrük
|12
|14
|13. Sivasspor
|12
|14
|14. Ankaragücü
|12
|13
|15. Pendikspor
|12
|13
|16. Konyaspor
|12
|10
|17. Alanyaspor
|12
|10
|18. Başakşehir
|12
|9
|19. Samsunspor
|12
|8
|20. İstanbulspor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|30
|2. Kocaelispor
|12
|26
|3. Bandırmaspor
|12
|25
|4. Gençlerbirliği
|12
|22
|5. Bodrumspor
|12
|21
|6. Göztepe
|12
|20
|7. Sakaryaspor
|12
|19
|8. Keçiörengücü
|12
|18
|9. Erzurumspor
|12
|16
|10. Ahlatçı Çorum FK
|12
|14
|11. Manisa FK
|12
|14
|12. Boluspor
|12
|13
|13. Adanaspor
|12
|12
|14. Ümraniye
|12
|12
|15. Şanlıurfaspor
|12
|11
|16. Tuzlaspor
|12
|11
|17. Giresunspor
|12
|9
|18. Altay
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|12
|28
|2. Liverpool
|12
|27
|3. Arsenal
|12
|27
|4. Tottenham
|12
|26
|5. Aston Villa
|12
|25
|6. M. United
|12
|21
|7. Newcastle
|12
|20
|8. Brighton
|12
|19
|9. West Ham United
|12
|17
|10. Chelsea
|12
|16
|11. Brentford
|12
|16
|12. Wolves
|12
|15
|13. Crystal Palace
|12
|15
|14. Everton
|12
|14
|15. Nottingham Forest
|12
|13
|16. Fulham
|12
|12
|17. Bournemouth
|12
|9
|18. Luton Town
|12
|6
|19. Sheffield United
|12
|5
|20. Burnley
|12
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|13
|34
|2. Real Madrid
|13
|32
|3. Barcelona
|13
|30
|4. Atletico Madrid
|12
|28
|5. Athletic Bilbao
|13
|24
|6. Real Sociedad
|13
|22
|7. Real Betis
|13
|21
|8. Las Palmas
|13
|18
|9. Valencia
|13
|18
|10. Rayo Vallecano
|13
|18
|11. Getafe
|13
|16
|12. Osasuna
|13
|14
|13. Sevilla
|12
|12
|14. Villarreal
|13
|12
|15. Deportivo Alaves
|13
|12
|16. Cadiz
|12
|10
|17. Mallorca
|12
|9
|18. Celta Vigo
|13
|8
|19. Granada
|13
|7
|20. Almeria
|13
|3
Röportaj & Söyleşi Tümü