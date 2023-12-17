Manisa Ulutepe'nin yağmur suyu hattı yeni yılda bşalayacak

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa merkez Cennettepe TOKİ’nin olduğu noktada Kocatepe Mahallesi Ulutepe Caddesi’nde yağışlı havalarda meydana gelen taşkınlara son vermek adına gerçekleştireceği yağmur suyu hattı projesinin ihalesini yaptı. Sözleşme aşamasına gelinen projede ilk kazma Ocak ayının ilk günlerinde vurulacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde büyük öneme sahip altyapı yatırımlarıyla şehrin refah seviyesinin yükseltilmesinde önemli projelere imza atıyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla MASKİ, Manisa merkez Cennettepe TOKİ’nin olduğu noktada Kocatepe Mahallesi Ulutepe Caddesi’nde gerçekleştireceği yağmur suyu hattı projesinin ihalesini yaptı. Sözleşme aşamasına gelindi. Yağışlı havalarda meydana gelen taşkınlara son vermek adına hayata geçirilecek projede ilk kazma Ocak ayının ilk günlerinde vurulacak. MASKİ ekipleri, proje yapılana kadar bölgede aşırı yağış anında yaşanabilecek su birikintilerine karşı vatandaşların mağdur olmaması için de çalışmalar yürütüyor.

Yağmur suyu hattı projesi ile bilgi veren MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Manisa merkez Cennettepe TOKİ’nin bulunduğu noktada yani Kocatepe Mahallesi Ulutepe Caddesi’nde aşırı yağışlı havalarda su birikintileri oluşuyordu. Ekiplerimiz bu bölgedeki su birikintilerine vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına hızlı bir şekilde müdahalede bulunuyordu. Ancak bu sorunun kökten çözümü adına yağmur suyu hattı projesi hazırlandı. Projenin ihalesi yapıldı ve sözleşmeye davet aşamasına gelindi. Ocak ayının ilk günlerinde ilk kazma vurulacak” dedi.