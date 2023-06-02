Manisa Turgutlulu şehitleri unutmadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesinde vatanımızın bütünlüğü için şehit düşen kahramanlarımızın şehadetlerinin yıldönümü dolayısıyla mevlit okutarak, pilav hayrında bulundu.MANİSA (İGFA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalı şehitlerimizin anısını yaşatmak için başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği anma ve hayır programına Turgutlu ilçesiyle devam etti.

Bu kapsamda şehadetlerinin yıldönümü olan kahramanlarımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa İlter, Piyade Er Yaşar Özsürücü, Polis Memuru Selami Dinç, Piyade Er Nevzat Yünlü ve Piyade Er Yaşar Doğan için anma programı düzenlendi.

Şehitlerin ruhlarına ithafen duaların okunduğu programda, vatandaşlara pilav hayrı gerçekleştirildi.

Programın sonunda Turgutlulu şehitlerin ailelerine Yasin-i Şerif ve Türk bayrağı takdim edildi. Şehit aileleri ile yakından ilgilenen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitleri rahmetle andı.