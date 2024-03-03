Manisa Turgutlu'da yağmur sularına karşı çifte önlem

MASKİ Genel Müdürlüğü Turgutlu ilçesine bağlı Çatalköprü Mahallesi'nde yağışlı havalarda vatandaşların yaşayabileceği olumsuzluklara karşı önlem almak adına dere temizlik çalışması ve koruge boru montajı gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, taşkın riskine karşı önlem almak adına il genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Turgutlu ilçesine bağlı Çatalköprümahallesinde dere temizlik çalışması ve koruge boru montajı gerçekleştirildi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte araç ve yaya geçişi güvenli hale getirildi.

Mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.