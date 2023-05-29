Manisa Turgutlu'da şehit ailelerinden Kaymakam'a ziyaret

Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya ve yönetim kurulu üyeleri Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya'yı makamında ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya ve yönetim kurulu üyeleri ziyaretlerine devam ediyor. Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya, Turgutlu'da bulunan dernek üyeleri ile birlikte Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya'yı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Kapankaya'nın hem Turgutlu'ya yeni atanmasından dolayı 'hoş geldin' ziyareti, hem de Turgutlu'daki şehit ailelere ve gazilere verdiği önemden dolayı teşekkür ettiklerini belirten Kaya, kendilerini misafir ettiği için Kaymakam Kapankaya teşekkür etti.

Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya da, şehit ailelerin ve gazilerin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

