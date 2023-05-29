Manisa Turgutlu'da sanayi esnafının altyapı sorunu gideriliyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesinde Selvilitepe Mahallesinde yer alan Fatih Sanayi Sitesinde yeni açılan ticarethanelerin altyapı sıkıntısı çekmemesi için 1 kilometrelik ana kanalizasyon şebeke hattı döşeme çalışmasına başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi Fatih Sanayi Sitesinde ana kanalizasyon hattı döşeme çalışmasına başladı.

Sanayi sitesinde 1 kilometrelik hat çalışması ile yapımı devam eden ticarethaneler sağlıklı bir altyapı sistemine kavuşacak.

Yapılan çalışma nedeniyle MASKİ’ye teşekkürlerini ileten sanayi sitesi esnafı, altyapı konusunda sorun yaşamayacakları için memnuniyet duyduklarını belirttiler.