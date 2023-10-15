Manisa Turgutlu'da menfez çalışmasına teşekkür

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine Küçük Sanayi Sitesinde bulunan Abacılar Deresi geçiş noktasında menfez çalışmasını tamamladı. Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Hasan Yaman, çalışmanın önemine vurgu yaparak Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün ve emeği geçenlere teşekkür etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde dere yataklarına yakın olan yerleşim yerlerinde araç ve yaya geçişlerini sağlıklı hale getirmek, can ve mal güvenliğini sağlamak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Turgutlu ilçesine Sanayi sitesinde bulunan Abacılar Deresi geçiş noktasında menfez çalışması tamamlandı. Çalışmalarla birlikte ulaşım tekrar güvenilir hale geldi, vatandaşların can ve mal güvenliği de sağlandı.

Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Hasan Yaman, “Sanayi sitemiz içerisinde bulunan Abacılar Deresi’nde ilk olarak temizlik çalışması yapıldı. Geçtiğimiz günlerde de başlatılan menfez çalışması tamamlandı. Yağışlı havalar öncesi yapılan çalışmadan esnafımız memnun kaldı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese şahsım ve esnaflarımız adına teşekkür ederim” dedi.