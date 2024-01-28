Manisa Turgutlu'da İstasyonaltı'na altyapı çalışması

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı İstasyonaltı Mahallesinde yağışlı havalarda oluşabilecek taşkınların önüne geçebilmek adına yağmur suyu ve menfez imalat çalışmalarına başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı ve üstyapı yatırımlarına devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında Turgutlu ilçesine bağlı İstasyonaltı Mahallesi’nde yağışlı havalarda oluşabilecek taşkınlara karşı önlem almak amacıyla yağmur suyu hattı ve 2x2 metrelik menfez imalatlarına başlandı.

Konuyla ilgili bilgi veren Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, mahallede su baskınlarının önüne geçebilmek ve bu sorunu kökten çözüme kavuşturmak amacıyla bin 300 metrelik yağmur suyu hattı ile 2x2 menfez imalatlarına başlandığını belirterek, çalışmaların tamamlanmasından sonra İstasyon Mahallesi ve çevresinin daha sağlıklı bir altyapıya kavuşmasını sağlayacaklarını söyledi.