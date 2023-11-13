Manisa Turgutlu'da dere temizlikleri sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün ‘Daha Temiz Bir Manisa’ hedefi doğrultusunda il genelinde çalışmalarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Ergenekon Mahallesi’nde bulunan derede başlattığı 3 kilometrelik temizlik çalışmasına devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha sağlıklı bir çevre inşa etmek amacıyla il genelinde dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Turgutlu ilçesine bağlı Ergenekon Mahallesi’nde bulunan derede başlattığı 3 kilometrelik temizlik çalışmasına devam ediyor. Çalışma kapsamında dere tabanı ve kenarları temizlenerek, derede biriken zararlı maddeler toplanıyor.

Mahalle Muhtarı Arif Yaşar, “Mahallemizde bulunan derede temizlik çalışması yapılması için talepte bulunmuştuk. MASKİ ekipleri kısa sürede çalışmayı başlattı. Yapılan hizmet için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz” dedi.