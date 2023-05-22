Manisa Turgutlu'da Alparslan Türkeş Kavşağı'na peyzaj

Manisa Büyükşehir Belediyesinin il genelinde sürdürdüğü kurakçıl peyzaj uygulaması, Turgutlu ilçesinde Alparslan Türkeş Kavşağı ile devam etti. Türk Bayrağı'nın simgesi ay-yıldız motiflerinin de yer aldığı peyzaj uygulaması vatandaşların da büyük beğenisini topladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar doğrultusunda susuz peyzaj ve su kaynaklarını minimum değerde tüketen peyzaj çalışmaları yapılıyor.

Bu bağlamda Turgutlu ilçesi Alparslan Türkeş Kavşağı da gerçekleştirilen peyzaj çalışmasıyla yepyeni bir görünüm kazandı. Türk Bayrağı'nın simgesi ay-yıldız motiflerinin de yer aldığı peyzaj uygulaması vatandaşların da büyük beğenisini topladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş ile birlikte peyzaj uygulamalarını yerinde inceledi.

Peyzaj uygulamalarında önceliklerinin su kaynaklarının korunması olduğuna vurgu yapan Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün su tasarrufu hassasiyetinden yola çıkarak, burada kurakçıl peyzaj uygulamasına gittik. Dolomit cürufla şekil çıkarıyoruz. Bizim birinci önceliğimiz su tasarrufu. Ahmetli, Akhisar, Kırkağaç ve Soma’da da kurakçıl peyzaj çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi sıra Turgutlu’da. Yerel yönetimin ve vatandaşımızın da talebi üzerine burada dolomit cüruf uygulamasına başladık. İlimiz genelinde kurakçıl peyzaj uygulamasına devam edeceğiz” dedi.