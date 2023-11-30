Manisa Turgutlu AAT’de plan yenilemesi

MASKİ Genel Müdürlüğünün Turgutlu ilçesine kazandırdığı ve başarılı bir şekilde işlettiği atıksu arıtma tesisi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne yapılan ‘Atık Yönetim Planı’ yenileme başvurusu onaylandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha sağlıklı ve temiz bir Manisa için il genelinde atıksu arıtma tesislerini başarılı bir şekilde işletiyor.

Kurum bünyesinde 46 milyon TL yatırımla inşa edilen ve 2017 yılında faaliyete alınan Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi için ‘Atık Yönetim Planı’nın yenilenmesi için başvuru yapıldı. Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı bünyesinde başarılı bir şekilde işletilen atıksu arıtma tesisinin Atık Yönetim Planı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 3 yıl geçerli olacak şekilde onaylandı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik de, “Atık Yönetim Planı; çevreyle uyumlu bir şekilde atık yönetimini sağlamak üzere hazırlanan kısa ve uzun vadeli program ve politikaları içeren planı ifade etmektedir. Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığımız bünyesinde işletme sorumluluğundaki tüm tesisler için çevre mevzuatı konusundaki çalışmalar titizlikle devam etmektedir. İdaremizin çevreye duyarlılığı, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki hassasiyeti ve özverili çalışmaları sayesinde bu belge yenilenmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde daha sağlıklı bir Manisa için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.