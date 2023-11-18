Manisa THK İlkokulu Erasmus'la müzik kültürünü tanıttılar

Manisa Türk Hava Kurumu İlkokulu Erasmus projesi ile zengin müzik kültürümüzü Bulgaristan ve Yunanistan ’da tanıttı.Manisa medya.com (MANİSA İGFA)

Manisa'da faaliyet gösteren Türk Hava Kurumu İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, Bulgar ve Yunan öğrencilere Türk müzik kültürünü tanıttıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler. Bulgaristan ve Yunanistan öğrencileri ise hem öğrendiler hemde doyasıya eğlenme şansı yakaladılar.

Türk Hava Kurumu İlkokulu Müdürü Ahmet Yasav projenin amacının kaliteli bir müzik eğitimi ve bunun farklı beceri alanlarına faydası olduğunu söylerken, "Öğrenciler Erasmus projesi ile Türk, klasik müziğini ve önemli bestekarları tanıdılar, zengin müzik kültürümüzü öğrendiler. Müziğin diğer derslere ve yaşamın her alanına olumlu etkisini farkettiler. Ulusal besteciler – entelektüel çevrenin avantajları ve estetik eğitim için bir faktör” sloganıyla “Müzik Kaşifleri” yer verildi" dedi.

Bulgaristan'dan “Divisi Music”, Yunanistan’dan “4. Livadia İlkokulu”, Polonya’dan Okul Kompleksi ve Placowekpn. "Kör ve Az Görenler Merkezi"okul türü,Türkiye'den Türk Hava Kurumu İlkokulu’nun ortak olduğu projenin 3. Hareketlilik Programı'nda Türk ortak,köklü geçmişi nedeniyle zengin ve çeşitli olan Türk Sanat Müziği hakkında bir sunum yaptı. Yerel orkestralarda (Saz, Ney ve Darbuka) kullanılan müzik aletlerinden bahsetti.

Ayrıca ortaklara Türk klasik müziğinin çeşitli türleri, en popüler bestecilerden bazıları ve Türk klasik müziğinde kullanılan özel bir melodi türü olan makam hakkında bilgi verildi. Longa (bir çeşit dans müziği) ve SARKI (şarkı söyleme türü) üzerine hazırlanmış Taksim müziği çaldılar. Ayrıca tasavvuf ve ilahi musikiden, dini müzik türlerinden bahsettiler ve Manisa Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı videoyu gösterdi.

Sunumun son bölümünde çağdaş besteciler ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası hakkında bilgiler verildi. Daha sonra Türk ortak, bu ulusal hazinenin ilkokula nasıl tanıtılacağına dair bir sınıf etkinliği videosu gösterdi. Programda yer alan tarihi ve kültürel tour kapsamında öncelikle tarihi müzik enstrümanlarının yer aldığı müze sonrasında rehber eşliğinde Atina’daki “Akropolis” antik kalıntıları alanı ve müzesi gezildi. Projede emeği gecen tüm yetkililere teşekkür ederim" dedi.