Manisa taşkın riskine karşı temizliği sürdürüyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Rahmiye mahallesinde olası su taşkınlarını önlemek amacıyla 2 kilometrelik dere temizlik çalışmasını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Akhisar ilçesine bağlı Rahmiye mahallesinde 2 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında dere tabanı ve kenarları temizlendi, derede biriken çöpler toplandı ve suyun akışı sağlıklı hale getirildi. Yapılan çalışma ile dere etrafındaki tarım arazilerinin, araç sürücülerinin ve yayaların taşkınlardan olumsuz etkilenmemesi adına önlem alındı.