Manisa Tarzanı vefatının 61. yılında anılıyor

Ölümünün 61’inci yılında Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi, ardında bıraktığı efsanevi yaşam öyküsü ile anıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, ‘Manisa Tarzanı Çevre Günleri’ kapsamında ‘Anılarla Manisa Tarzanı Söyleşisi ve İlhan Şeşen dinletisi’ düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, etkinliğe katılan panelistlere ve sanatçı Şeşen’e Manisa Tarzanı heykelleri hediye etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, 31 Mayıs – 5 Haziran tarihleri arasında düzenlenenManisa Tarzanı ve Çevre Günleri etkinlikleri kapsamında Manisa Şehir Tiyatrosu’nda Anılarla Manisa Tarzanı ve İlhan Şeşen dinletisi düzenlendi.

Araştırmacı Yazar Bedriye Aksakal, Yazar Mustafa Pala ve Yazar Hakkı Avan’ın konuşmacı olarak katıldıkları panelin dinleyicileri arasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda yurttaşımız yer aldı.



MANİSA TARZANI ANLATILDI Anılarla Manisa Tarzanı panelinde ilk olarak Yazar Mustafa Pala söz aldı. Pala, Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi’nin hayatı hakkında dinleyicileri bilgilendirdi. Yazar Hakkı Avan ise Manisa Tarzanı’na dair yazılan eserleri tanıttı. Araştırmacı Yazar Bedriye Aksakal ise konuşmasında abisi Araştırmacı Yazar Haydar Aksakal ile Manisa Tarzanı arasında yaşananlara, anılara yer verdi.

İLHAN ŞEŞEN’DEN MİNİ KONSER Panelin ardından Manisa doğumlu, değerli Manisalı ünlü sanatçı İlhan Şeşen, bir konser verdi. Sevilen şarkılarını söyleyen Şeşen, dinleyicilerden gelen istek şarkıları da seslendirdi. Şeşen’e konuklar da coşkuya eşlik etti.

BAŞKAN ZEYREK’DEN KONUKLARA HEDİYE Konserin ardından Başkan Ferdi Zeyrek, konuklarına katılımlarından dolayı teşekkürlerini ileterek, çiçek takdiminde bulundu veManisa Tarzanı heykeller hediye etti.