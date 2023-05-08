Manisa tarımsal sulamada üreticiye can suyu oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesinin tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik destekleri devam ederken, çiftçilerin en önemli kaynağı olan sulama konusunda da çalışmaları sürüyor.MANİSA (İGFA) - Sarıgöl ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesi’nde bulunan sulama kooperatifinin Manisa Büyükşehir Belediyesine yaptığı müracaat sonrasında Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı harekete geçti.

Teknik personeller tarafından yürütülen teknik araştırmalar ve etüt çalışmaları sonucu yeni kuyu yeri belirlenerek ihaleye çıkıldı. İhale süreci tamamlanan ve yer teslimi yüklenici firmaya yapılan iş ile ilgili çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağı ve açılan kuyuların sulama kooperatifinin kullanımına sunulacağı belirtildi.

5 SULAMA KOOPERATİFİNE 6 SONDAJ

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün kırsal kalkınmaya ve üreticilere verdiği önemle hizmetlerimize devam ediyoruz. Örtü altı yetiştiriciliğinden fidan desteğine, gölet yapımından, tarımsal tahmin istasyonlarına kadar kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarımsal üretimin artarak devamını ve üreticilerimizin kalkınmasını çok önemsiyoruz. Bu bağlamda Sarıgöl ilçemiz Çavuşlar Mahallemize böyle bir hizmet vermekten de mutluluk duyuyoruz. İlimiz genelinde toplamda 5 sulama kooperatifine 6 adet sondaj kuyusu açarak üreticilere verdiğimiz desteği sürdüreceğiz. 17 ilçemizin tamamında kırsal kalkınmanın sağlanması adına hizmetlerimiz sürecek” dedi.

BAŞKAN ERGÜN'E TEŞEKKÜR ETTİLER

Sondaj kuyusu çalışmasından toplam 4 bin dekar tarım arazisi ve 411 üyenin faydalanacağı bildirilirken, S.S. Kemaliye Sulama Kooperatifi Başkanı Mustafa Günen, Kooperatif Müdürü İsmail Pamuk ve vatandaşlar yapılan hizmetten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve tüm ekibine teşekkürlerini iletti.