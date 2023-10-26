Manisa Soma’da yağmursuyu ızgaralarına temizlik

MASKİ Genel Müdürlüğü yaklaşan kış ayları öncesi ani yağışlarda yaşanabilecek muhtemel su taşkınlarına karşı önlem almak amacıyla Soma ilçesine bağlı Cumhuriyet, İstasyon ve Cuma mahallelerinde bulunan yağmursuyu ızgaralarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde ani ve yoğun yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek su taşkınlarına karşı yağmursuyu ızgara temizliklerini sürdürüyor.

Yaklaşan kış ayları öncesi çalışmalarına yoğunluk kazandıran Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Soma ilçesine bağlı Cumhuriyet, İstasyon ve Cuma mahallelerinde bulunan yağmursuyu ızgaralarında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından ızgaraların iç kısımlarındaki katı atıklar ve çöpler temizlenerek taşkınlara karşı önlem alındı.

Çalışmalardan memnun kaldığını ifade eden mahalle sakinleri Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.