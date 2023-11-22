Son Dakika

Manisa Soma'nın 13 Eylül Parkı'na revizyon

YAŞAM 22.11.2023, 13:27
Manisa Soma'nın 13 Eylül Parkı'na revizyon

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından revizyon çalışmaları başlatılan Soma 13 Eylül Parkı’nda sona doğru yaklaşılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ile birlikte devam eden çalışmaları inceledi, yenilenen parkın Soma ilçesine hayırlı olmasını diledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde hayata geçirdiği projelerle vatandaşlara yeni yaşam alanları sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Soma ilçesinde vatandaşların aileleri, çocukları ve sevdikleriyle birlikte keyifli bir şekilde vakit geçirebilecekleri Soma 13 Eylül Parkı’nda çalışmalar hızla ilerliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Soma Muhtarlık İşleri Müdürü Murat Aydoğdu, Şube Müdürü Egemen Eceoğlu, teknik ekipler ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte, parkta devam eden çalışmaları inceledi.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Soma ilçemizde Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla 13 Eylül Parkı’nda bir revizyon çalışmasına başlamıştık. Yer tesliminin ardından hızlı bir şekilde burada çalışmaya başladık, devam ediyoruz. Yaklaşık 5 bin 700 metrekarelik alanda öncelikle buradaki eski binaların yıkımını yaptık. Yeni binalarımızın, büfemizin,  kafeterya kısmının, bebek bakım odasının inşaat çalışmalarına devam ediyoruz. Aynı zamanda taş döşemelerini yapıyoruz. Havuzda çalışmalarımız devam ediyor. 5 bin 700 metrekarelik alanın toplam 3 bin 500 metrekaresi yeşil alan olarak planlandı. Yakın bir zamanda çalışmalarımızı tamamlayarak, Soma halkının hizmetine sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 31
2. Galatasaray 12 31
3. A.Demirspor 12 22
4. Trabzonspor 12 22
5. Beşiktaş 12 22
6. Kayserispor 12 22
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 12 18
9. Hatayspor 12 17
10. Rizespor 12 17
11. Gaziantep FK 12 15
12. Karagümrük 12 14
13. Sivasspor 12 14
14. Ankaragücü 12 13
15. Pendikspor 12 13
16. Konyaspor 12 10
17. Alanyaspor 12 10
18. Başakşehir 12 9
19. Samsunspor 12 8
20. İstanbulspor 12 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 30
2. Kocaelispor 12 26
3. Bandırmaspor 12 25
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Göztepe 12 20
7. Sakaryaspor 12 19
8. Keçiörengücü 12 18
9. Erzurumspor 12 16
10. Ahlatçı Çorum FK 12 14
11. Manisa FK 12 14
12. Boluspor 12 13
13. Adanaspor 12 12
14. Ümraniye 12 12
15. Şanlıurfaspor 12 11
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 12 11
18. Giresunspor 12 9
19. Altay 12 5
Takımlar O P
1. M.City 12 28
2. Liverpool 12 27
3. Arsenal 12 27
4. Tottenham 12 26
5. Aston Villa 12 25
6. M. United 12 21
7. Newcastle 12 20
8. Brighton 12 19
9. West Ham United 12 17
10. Chelsea 12 16
11. Brentford 12 16
12. Wolves 12 15
13. Crystal Palace 12 15
14. Nottingham Forest 12 13
15. Fulham 12 12
16. Bournemouth 12 9
17. Luton Town 12 6
18. Sheffield United 12 5
19. Everton 12 4
20. Burnley 12 4
Takımlar O P
1. Girona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Barcelona 13 30
4. Atletico Madrid 12 28
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Real Sociedad 13 22
7. Real Betis 13 21
8. Las Palmas 13 18
9. Valencia 13 18
10. Rayo Vallecano 13 18
11. Getafe 13 16
12. Osasuna 13 14
13. Sevilla 12 12
14. Villarreal 13 12
15. Deportivo Alaves 13 12
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 13 7
20. Almeria 13 3