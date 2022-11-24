Manisa Soma'da Yırca sakinleri 'şiddete hayır' dedi

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen mahalle toplantıları, Soma ilçesine bağlı Yırca Mahallesi ile devam etti.MANİSA (İGFA)- Kadına yönelik şiddete karşı mücadele noktasında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen mahalle toplantıları, Soma ilçesine bağlı Yırca Mahallesi ile sürdü.

Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, Manisa Büyükşehir Belediyesinde görevli Psikolog Merve Ateş ve Manisa Barosu’ndan Avukat Sümeyra Kara, Yırca Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Mahalle Muhtarı Mustafa Akın ve Yırca Mahallesi kadınlarının katıldığı toplantıda, kadına yönelik şiddete karşı çözüm önerileri ve olayın sosyal, psikolojik ve hukuki yönleri konuşuldu.

Şiddetin toplumun her alanında asla bir çözüm olamayacağına vurgu yapan Psikolog Merve Ateş, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü şiddetin önüne geçmek amacıyla bu tür projelere önem verdiklerini söyledi. Ateş, konunun psikolojik boyutları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.