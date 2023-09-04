Manisa Soma'da dere temizliği

Manisa genelinde çalışmalarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü Soma ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi’nde 1.5 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, çevreyi tehdit olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla il genelinde dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Soma ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi’nde 1.5 kilometrelik dere temizlik çalışması yapıldı.

Çalışma kapsamında dere tabanı ve kenarları temizlendi, derede biriken zararlı maddeler toplandı ve suyun akışı sağlıklı hale getirildi. Mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.