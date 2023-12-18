Manisa Soma'da Cenkyeri’nin arıtma tesisi sorunsuz çalışıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma ilçesine bağlı Cenkyeri Mahallesine içme suyu ulaştıran arıtma tesisinde herhangi bir sorun ve arıza oluşmaması amacıyla rutin kontrol çalışması yaparak kimyasal ölçümlerini gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu kalitesini daha da yükseltmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Olası kesintilere mahal vermemek için yoğun mesai yapan MASKİ ekipleri rutin kontroller gerçekleştirdiği arıtma tesislerinde yaşanabilecek su sorunlarına izin vermiyor.

Bu kapsamda, Soma ilçesine bağlı Cenkyeri Mahallesine içme suyu ulaştıran arıtma tesisinde herhangi bir sorun ve arıza kaynaklı su kesintisi meydana gelmemesi amacıyla genel bakım ve kontrolü gerçekleştirildi. Tesisin kimyasal ölçümleri de düzenli olarak yapılıyor. Böylece vatandaşlara sürekli sağlıklı içme suyu sağlanıyor. Ekipler il genelinde 7/24 kontrol çalışmalarını sürdürüyor.