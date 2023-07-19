Manisa Selendi’ye 150 milyon TL’lik yatırım

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün startını verdiği Selendi ilçe merkezinin altyapısının tamamen yenileneceği projede artık son aşamaya gelindi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Selendi merkezin tamamen altyapısını yeniliyor.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje artık tamamlanma aşamasına geldi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer de Selendi’ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

Aydınyer’e, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı Kemal Anaç, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, Şube Müdürü Kadir Bahadır Zeybek, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Önder Baştürk, MASKİ İlçe Şefi Uğur Akıncı, teknik personel ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Aydınyer, Selendi ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç ile de görüştü.

Selendi merkezde yürütülen proje kapsamında MASKİ İlçe Şefliğinde teknik ekiple bir toplantı da gerçekleştiren Aydınyer, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Selendi tarihinin en büyük altyapı yatırımında artık sona gelindiğini ifade etti. Manisa’nın en doğusunda yer alan Selendi’ye yapılan altyapı yatırımı kapsamında çalışmaların tamamlandığı noktalarda üstyapı çalışması yapıldı, yapılmaya da devam ediyor.

Büyükşehir ve MASKİ, dört bir koldan Selendi’nin modernizasyonu için çalışmalarını sürdürüyor.

Eski-yeni boruların sergilendiği stant da incelendi

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan büyük altyapı dönüşümü esnasında kazı çalışmaları sırasında çıkan eski borular da ilçe merkezinde sergileniyor.

Bu kapsamda, Aydınyer de ilçe merkezinde kurulan stanttaki eski-yeni boruları inceledi.