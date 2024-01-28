Manisa Selendi'de Zıraman modern görünüme kavuşuyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Selendi ilçesine bağlı Zıraman mahallesini modern bir görünüme kavuşturuyor. Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı mahallede başlatılan 12 bin metrekarelik üstyapı çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.MANİSA (İGFA) - 154 Mahalle Projesiyle kırsal mahalleleri sağlıklı alt ve üstyapıyla tanıştıran Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Selendi’nin Zıraman Mahallesinde de çalışmalarında önemli aşama kaydetti.

Mahallede 2 kilometrelik kanalizasyon, 3 kilometrelik içme suyu hattı ve 50 metreküplük prefabrik içme suyu deposu çalışmaları tamamlandı. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 12 bin metrekarelik üstyapı çalışması tüm hızıyla ilerliyor.

Mahallelerine yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Bayram Sağlam, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle mahallemizin altyapısı ve üst yapısı yenileniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla yılların sorunu ortadan kalmış olacak. Şuan alt yapı çalışmalarımız bitti. Üst yapı çalışmaları da hızlı bir şekilde ilerliyor. Yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e çok teşekkür ederim” dedi.