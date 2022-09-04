Manisa Selendi'de 'Muazzez'li kurtuluş coşkusu

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kurtuluş Konseri’ etkinliği kapsamında, Selendi’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılına özel olarak Türk Sanat Müziği’nin güçlü sesi Muazzez Ersoy, Selendili hayranlarıyla buluştu.MANİSA (İGFA) - Selendi’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Muazzez Ersoy konseri düzenlendi.

Selendi Devlet Bahçeli Kent Meydanı’nda düzenlenen konseri Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Yaklaşık 1 buçuk saat sahnede kalan Muazzez Ersoy, Devlet Bahçeli Kent Meydanı’nı dolduran sevenlerine Türk Sanat Müziği ziyafeti çekti. Sevenleri, şarkıları hep bir ağızdan söyleyerek Muazzez Ersoy'a eşlik etti.

Zaman zaman sahneden inerek, seyircilerin arasında da şarkılarını seslendiren Ersoy’a konser osunda Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş tarafından çiçek ve hediye takdim edildi.