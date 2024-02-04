Manisa Şehzadeler'de altyapı güçlendirmesi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Nişancıpaşa Mahallesindeki hanelere ulaşan suyun daha verimli olması amacıyla 300 metrelik içme suyu şebeke hattı çalışması gerçekleştiriyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde ihtiyaç olunan bölgelerde içme suyu altyapılarını güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından Şehzadeler ilçesine bağlı Nişancıpaşa Mahallesinde hanelere ulaşan içme suyunun daha verimli olması amacıyla 1205 ve 1106 sokağı kapsayan 300 metrelik içme suyu şebeke hattı çalışmasına devam ediyor.

İmalat işleri tamamlandığında bölgedeki su basınç sorunu çözüme kavuşacak.