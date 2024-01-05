Manisa Şehzadeler'de altyapı çalışmaları sürüyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Kuşlubahçe Mahallesi Okul Caddesi’nde içme suyu şebeke hattı ve abone bağlantılarını yenileme çalışmalarına başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, trafik yoğunluğu bakımından önemli bir konumda bulunan Şehzadeler ilçesine bağlı Kuşlubahçe Mahallesi Okul Caddesi’nde prestij cadde projesini hayata geçirecek.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, prestij cadde projesi öncesinde 1100 metrelik içme suyu şebeke hattı ve bu bölgedeki abone bağlantılarını yenileme çalışmalarına başladı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “ Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün liderliğinde alt ve üstyapı dönüşümlerine idare olarak yeni yatırımlarla devam ediyoruz. Şehzadeler ilçe merkezimizin özellikle trafik yoğunluğu bakımından önemli bir konumunda olan Kuşlubahçe Mahallesi Okul Caddesinde ilk olarak MASKİ Genel Müdürlüğü, 1100 metre içme suyu şebeke hattı ile abone bağlantı çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde başladığımız çalışma da hat imalatlarımız herhangi bir sorun yaşanmadan devam ediyor. Bu işimizin maliyeti Kumludere Caddesi’nde yaptığımız çalışmalarla birlikte 3 Milyon TL bedele sahip. Ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi bu bölgede prestij cadde projesini hayata geçirecek. Hem çalışma esnasında hem de çalışmalar akşam saatlerinde bittiğinde vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına gerekli tüm güvenlik önlemlerini alıyoruz. Sağlıklı altyapısı ile modern görünümlü bir cadde olacak. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.