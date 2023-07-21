Manisa Şehzadeler'de 2 HİS'te temizlik

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıuzunçınar Mahallesi'nde bulunan 2 adet Hayvan İçme Suyu (HİS) göletinde temizlik ve bakım çalışmaları tamamlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa genelinde tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu mahallelerde yeni HİS göleti yapımı ve mevcut göletlerin bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Şehzadeler'e bağlı Sancaklıuzunçınar Mahallesi’nde bulunan 2 adet HİS göletinde temizlik ve bakım çalışmaları tamamlandı.

Çalışma yapılan göletten yaklaşık 1000 besi hayvanının faydalandığı belirtildi. Geçtiğimiz yıllarda il genelinde yüzlerce gölette temizlik, bakım, onarım ve yeni yapım çalışması yaptıklarını belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde üreticiye yönelik desteklerin artarak devam edeceğini söyledi.