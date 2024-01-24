Manisa Şehitlioğlu’nda içme suyu hattı yenilendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Şehitlioğlu mahallesinde tarım arazisinden geçen içme suyu şebeke hattında 1800 metre deplase ve yenileme çalışması gerçekleştirdi. Çalışma ile oluşabilecek arızalara karşı önlem alındı.MUĞLA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde ihtiyaç olunan noktalarda altyapı çalışmalarını gerçekleştirerek, vatandaşlara daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kula ilçesine bağlı Şehitlioğlu mahallesinde tarım arazisinden geçen içme suyu şebeke hattında 1800 metre deplase ve yenileme çalışması gerçekleştirildi. Kısa süre içerisinde çalışmaların tamamlanmasının ardından mahallede oluşabilecek arızalara karşı önlem alınmış oldu.

“MAHALLEMİZE YAPILAN HİZMETLER ÇOK GÜZEL OLDU”

Mahalle Muhtarı Muslu Kazak, “Yapılan hizmetlerden memnunuz. Mahallemizin 154 Mahalle Projesi kapsamında içme suyu ve kanalizasyon altyapısı yenilenmiş, üstyapı çalışmaları da yapılmıştı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mahallemize yapılan hizmetler çok güzel oldu” dedi.