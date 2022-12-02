Manisa şehitlerini unutmuyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehitlerin anısına düzenlediği mevlitlerine Turgutlu ilçesi ile devam etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri anarak, ahde vefasını sunmaya devam ediyor.

Mardin, Nusaybin/Midyat Karayolunda 1 Aralık 2003 tarihinde aracın mayına çarpması sonucu şehit düşen Hakan Uykan şehadetinin 19'uncu yıldönümünde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan mevlit programı ile Turgutlu ilçesinde anıldı.

Programa, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya'nın yanı sıra, Şehidin amcasının oğlu Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçesi Kırka Belediye Başkanı Bekir Uykan, İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Halim Karaer, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Orçun Abalı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Arslan ile Turgutlu Muhtarlık İşleri Müdürü Necati Abalı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu İrtibat Büro Sorumlusu Ahmet İlter, Selvilitepe Mahalle Muhtarı Sait Kaya, Şehit J. Onb. Hakan Uykan'ın ailesi ve yakınları katıldı.

Mevlit programında şehidin annesi ile yakından ilgilenen Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Orçun Abalı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Arslan aileye her zaman yanlarında olduklarını belirterek, imkanlar dahilinde her türlü desteğin verileceğini söyledi. Şehidin annesi Hacer Uykan ve babası Hüseyin Uykan’a, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Orçun Abalı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Arslan tarafından Yasin-i Şerif ve Türk bayrağı hediye edildi.