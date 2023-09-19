Manisa şehitlerini unutmuyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 1993 yılında Bingöl Sancaklı Karakolunda şehit düşen Jandarma Er Ekrem Çimen’i, şehadetinin 30’uncu yıl dönümünde mevlit ve pilav hayrıyla andı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Manisalı şehitlerimizin anısını yaşatmak için başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Selendili şehidimiz Jandarma er Ekrem Çimen, memleketinde mevlit ve pilav hayrıyla anıldı.

Selendi Devlet Bahçeli Kent Meydanı’nda düzenlenen anma programına Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, İlçe Müftüsü, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Amiri, şehit yakınları, gaziler, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. 1993 yılında Bingöl Sancaklı Karakolunda şehit düşen Jandarma Er Ekrem Çimen’in ruhuna ithafen duaların okunduğu programda, vatandaşlara pilav hayrı yapıldı. Programın sonunda şehidimizin ailesine protokol üyeleri tarafından Yasin-i Şerif ve Türk bayrağı takdim edildi.