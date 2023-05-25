Manisa şehitlerini unutmuyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehitlerimiz Vedat Dayıoğlu, Yılmaz Demiören, Vedat Öz, Muammer Karacan, Ramazan Ege, Mehmet Senih Gürbilek, Mehmet Savunmaz, Sadık Akın, Timuçin Aladağ ve Ahmet Menkli için şehadetlerinin yıldönümü dolayısıyla mevlit okutarak pilav hayrında bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisalı şehitlerimizi anmak için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde başlatılan şehit mevlidi ve pilav hayrına kent merkezinde devam etti.

Program kapsamında şehitlerimiz Vedat Dayıoğlu, Yılmaz Demiören, Vedat Öz, Muammer Karacan, Ramazan Ege, Mehmet Senih Gürbilek, Mehmet Savunmaz, Sadık Akın, Timuçin Aladağ ve Ahmet Menkli için anma programı gerçekleştirildi.

Kısık Camii önünde düzenlenen programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, Mezarlıklar Dairesi Başkanı Orçun Abalı, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Güllü Kaçar, Şehit Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı İbrahim Sagun, Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya, TEMAD Manisa Şube Başkanı Muharrem Turhan ve şehit aileleri katıldı. Şehitlerimiz adına Kuran-ı Kerim okunmasının ardından pilav hayrı gerçekleştirildi. Ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve içerisinde Yasin-i Şerif ile Türk Bayrağı bulunan hediyeler şehit ailelerine takdim edildi. Şehit aileleri ve yakınları da anma programı gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

