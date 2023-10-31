Manisa şehitlerini unutmadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için şehit düşen Manisalı kahramanlarımız Jandarma Komando Er Ahmet Güreş, Polis Memuru Hüseyin Özdemir, Jandarma Er Mustafa Delen ve Jandarma Er Gürkan Gökçek’i şehadetlerinin yıldönümü dolayısıyla mevlit ve pilav hayrıyla andı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalı şehitlerimizin anısını yaşatmak için başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği anma ve hayır programına merkezle devam etti.

Bu kapsamda şehadetlerinin yıldönümü olan kahramanlarımız Jandarma Komando Er Ahmet Güreş, Polis Memuru Hüseyin Özdemir, Jandarma Er Mustafa Delen ve Jandarma Er Gürkan Gökçek için anma programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı karşısında düzenlenen programa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, MHP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Baskak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu, Şehzadeler İlçe 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Tirtom, İl Jandarma Komutanlığı Personel Şube Müdürü Üsteğmen Hasan Ulutürk, Jandarma Albay Musa Sarıkaya, şehit ve gazi dernekleri temsilcileri, şehit aileleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlerimizin ruhlarına ithafen Kur’an-ı Kerim tilavetinin ve duaların okunduğu programda, vatandaşlara pilav hayrı gerçekleştirildi.