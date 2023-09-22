Manisa şehitlerini dualarla andı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalı şehitlerimizin anısını yaşatmak için başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği anma ve hayır programına Akhisar ilçesiyle devam ettiMANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehadetlerinin yıldönümü olan Akhisarlı şehitlerimiz Jandarma Er Selman Adak, Jandarma Er İlker Yükselmiş, Jandarma Er Halil Sami Dinçer, Jandarma Er Ahmet Tezcan, Jandarma Er Mümin Koca, Hava Pilot Binbaşı Serdar Kandemir, Jandarma Uzman Çavuş Murat İlerigelen, Jandarma Er Zeki Demirtaş ve Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin’i mevlit ve pilav hayrı ile andı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen anma programında, dualar şehitlerimiz için arşa ulaştı.

Programa Akhisar Kaymakamı Murat Kütük, Garnizon Komutanı Hüseyin Borazan, İlçe Jandarma Komutanı Ali Galip Kocaman, İlçe Emniyet Müdürü Sayim Başaran, İlçe Müftüsü Muhammet Salman, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, şehit ve gazi dernekleri temsilcileri, şehit aileleri, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğan Ensivri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlerimizin ruhlarına ithafen duaların okunduğu programda, vatandaşlara pilav hayrı gerçekleştirildi. Programın sonunda şehit ailelerine protokol üyeleri tarafından Yasin-i Şerif ve Türk bayrağı takdim edildi.