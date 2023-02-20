Manisa Şehit Aileleri'nden 2 bin kişilik lokma hayrı

Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 ve 7,6’lık büyüklüğünde deprem de hayatını kaybeden vatandaşlar için 2 bin kişilik lokma hayrı gerçekleşti ve Mevlid-i Şerif okundu dualar edildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Kahramanmaraş merkezli aynı gün içinde yaşanan iki büyük depremin ardından yardım seferberliği düzenlemişti.

Dernek üyelerinden toplanan yardımları belediye aracılıyla depremzedelere ulaştırıldı. Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ‘asrın felaketi’ olarak adlandırılan depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dernek binasında 2 bin kişilik lokma hayrı gerçekleşti ve Mevlid-i Şerif okundu dualar edildi. Lokma hayrına Manisa protokolü, STK, gaziler, şehit aileleri, dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya dernek olarak depremzedelere her konuda yardımcı olduklarını söyledi.

Başkan Kaya; deprem olduğu günden beri Manisa Şehit Aileleri Ve Gaziler Derneği olarak duyarsız kalmadıklarını belirterek, "Depremde hayatı kaybeden kardeşlerimiz için 2 bin kişilik lokma hayrı gerçekleştirdik. Bir saat boyunca Kuran’ı Kerim okutulması için Türkiye genelinde yıllardır kurmuş olduğumuz ‘Şehit Aileleri Ve Gaziler’ Whatsap Gurubu adı altında ‘vatan size minnattar’ grubunda ve Türkiye geneli ‘Şehit Gazi’ gurubunda harekete geçildi. Gruplarda bulunan Şehit Aileleri ve Gaziler beni görevlendirdi. Kendi aramızda topladığımız nakit yardımlarla bu hayrımızı gerçekleştirdik. Bu hayırda emeği geçen tüm Şehit Ailerimizin Gazilerimizin yakınlarının ruhlarına değsin İnşallah. Onların sayesinde Sloganımız ‘Biz bize yeteriz’ yardımlara koşuyoruz dara düşünlerin yoksulların yanında olmaya Ant içtik” diye konuştu.