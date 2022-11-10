Manisa Şehir Tiyatrosu, Bursa'daki 'Son Balo'yu sahneledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Gününe özel olarak ‘Son Balo’ adlı oyunu sahneledi.MANİSA (İGFA) - Vefatından sekiz ay önce Bursa Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün onuruna verilen son baloyu konu edinen oyunu sahneleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, izleyiciler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz’ün 10 Kasım Atatürk’ü Anma Gününe özel olarak yazıp yönettiği oyuna Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Şehzadeler Belediyesi Başkanvekili Atilla Efendioğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel ve tiyatro severler izledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bursa Belediyesi tarafından onuruna verilen baloyu konu edinen oyun, izleyicileri oldukça duygulandırdı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının performansı, oyun sonunda dakikalarca alkışlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Gününe özel tiyatroya gelen öğrencilere Türk Bayrağı da dağıttı.