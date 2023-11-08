Manisa Saruhanlı'ya 15 milyon TL'lik üst yapı yatırımı

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından ‘154 Mahalle Projesi’ kapsamında 15 Milyon TL yatırım bedeli ile Saruhanlı ilçesine bağlı Şatırlar Mahallesi’nde alt ve üstyapı yatırımı gerçekleştiriyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ‘154 Mahalle Projesi’ kapsamında mahallelerin alt ve üstyapılarını değiştirmeye devam ediyor.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında 15 Milyon TL yatırım bedeliyle Saruhanlı ilçesine bağlı Şatırlar Mahallesi’nde de altyapı imalatları tamamlanarak üstyapı çalışmalarına başlandı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir de mahalleyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Daire Başkanı Emir’e, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı şube müdürü, mahalle muhtarı Gürcan Eroğlu, yüklenici firma yetkilisi ve teknik personel eşlik etti.

Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde Manisa merkez ve ilçelerimizde alt ve üstyapı yatırımları gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Şatırlar Mahallemizde de altyapı çalışmaları kapsamında 3 bin 200 metre kanalizasyon hattı ile 3 bin 100 metre içme suyu hattı yenileme çalışması gerçekleştirdik. Ayrıca daha sağlıklı bir çevre için de 500 kişilik prefabrik foseptiklerin montajı da yapıldı. Tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından 16 bin metrekarelik kilit parke döşeme işine başladık. Bu yatırımlarımızın maliyeti ise 15 Milyon TL. Kısa sürede tamamlanması planlanan üstyapı çalışmalarıyla birlikte Şatırlar Mahallemiz modern bir görünüme kavuşacak” dedi.